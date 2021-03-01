Каталонская полиция проводит обыски в офисах "Барселоны"

МАДРИД, 1 марта. /ТАСС/. Полиция испанского автономного сообщества Каталония проводит в понедельник обыски в офисах футбольного клуба "Барселона". Об этом ТАСС сообщили в региональных правоохранительных органах.

На уточняющий вопрос, проводят ли стражи порядка обыски, представитель полиции заявил: "Да, все верно".

По данным телеканала Antena 3, не исключаются задержания. Предполагается, что операция связана с наймом клубом компании, которая могла провести в социальных сетях кампанию по диффамации в отношении игроков и других лиц, выступающих против совета директоров Жозепа Бартомеу. Он являлся президентом "Барселоны" до 2020 года.