Тренер ЦСКА Никитин заявил, что не слышал об интересе со стороны Федерации хоккея России

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Главный тренер московского ЦСКА Игорь Никитин не слышал об интересе к нему со стороны Федерации хоккея России (ФХР). Об этом Никитин рассказал журналистам.

Ранее портал Metaratings со ссылкой на источник сообщил, что кандидатура Никитина в качестве следующего главного тренера сборной России является приоритетной для первого вице-президента Федерации хоккея России (ФХР) Романа Ротенберга.

"От вас первый раз слышу об этом. Считаю, что Валерий Николаевич Брагин своей карьерой доказал, что он заслужил это место. Думаю, что вся страна должна его поддерживать. Я полностью на его стороне и считаю неправильным эту тему обсуждать", - сказал Никитин.

Брагин возглавил национальную команду летом прошлого года. По совместительству он является главным тренером петербургского СКА.

С 2014 по 2018 год Никитин работал в сборной России качестве помощника Олега Знарка, который сейчас является главным тренером московского "Спартака". За это время российские хоккеисты стали чемпионами мира 2014 года и олимпийскими чемпионами 2018 года. С 2017 года Никитин является главным тренером московского ЦСКА, с которым в сезоне-2018/19 выиграл Кубок Гагарина, а в сезоне-2019/20 стал чемпионом России. Плей-офф того чемпионата не был доигран из-за пандемии коронавируса.