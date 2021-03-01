Тренерский совет был единодушен в определении состава на ЧМ по фигурному катанию

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Тренерский совет Федерации фигурного катания на коньках России был единодушен в определении состава сборной России на предстоящий чемпионат мира, список был определен в соответствии с результатами спортсменов. Об этом ТАСС рассказала председатель тренерского совета, заслуженный тренер России Елена Чайковская

Объявлен состав российской команды на чемпионат мира по фигурному катанию

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"Разногласий по кандидатурам в состав сборной не было, - рассказала Чайковская. - Сборная была определена по результатам спортсменов".

Состав команды выглядит следующим образом: мужчины - Михаил Коляда и Евгений Семененко, женщины - Щербакова, Елизавета Туктамышева и Александра Трусова, пары - Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, танцы - Александра Степанова и Иван Букин, Виктория Синицына и Никита Кацалапов, Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро.

Чемпионат мира пройдет в Стокгольме с 22 по 28 марта.