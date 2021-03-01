Никитин: победа в регулярном чемпионате КХЛ является для ЦСКА лишь небольшим бонусом

ЦСКА в шестой раз стал победителем регулярного чемпионата и завоевал Кубок Континента. В заключительном матче столичная команда обыграла казанский "Ак Барс" со счетом 1:0, благодаря чему сумела опередить соперника в турнирной таблице.

"Мы не готовились к Кубку Континента, это стечение обстоятельств. Мы выходили на игру с "Ак Барсом" не для того, чтобы выиграть Кубок Континента, а готовиться к плей-офф. Кубок Континента, откровенно говоря, просто лишь небольшой бонус. Самое интересное только начинается, плей-офф покажет, как мы смогли вырасти как команда", - подчеркнул Никитин.

"У нас костяк сохранился, плюс мы в межсезонье взяли качественных игроков. Это нам позволило довольно успешно пройти регулярный чемпионат. Домашняя и гостевая площадка нивелируются. Есть плюс, что не будет переездов", - добавил главный тренер ЦСКА.

В первом раунде плей-офф ЦСКА сыграет с московским "Спартаком", первый матч серии до четырех побед состоится 3 марта. "В последних играх соперники нам не дали расслабляться, поэтому думаю, что у нас все будет в порядке. Соперник непростой, мы с уважением относимся к "Спартаку". Но в плей-офф выбирать соперника нельзя, мы концентрировались и концентрируемся на своей подготовке", - отметил Никитин.

Главный тренер ЦСКА сообщил, что основным вратарем команды в плей-офф будет Ларс Юханссон, а форвард Марио Кемпе пропустит первые матчи из-за травмы. "Мы Ларса готовили весь сезон к плей-офф. Александр Шарыченков помог и команде, и Ларсу, дал ему шанс подготовиться к плей-офф своей игрой. Марио первый день катался в общей группе, надеемся, что он будет готов сыграть в плей-офф", - заключил Никитин.