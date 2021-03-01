Никитин заявил, что благодарен Знарку за свою тренерскую карьеру

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Главный тренер московского ЦСКА Игорь Никитин заявил, что благодарен тренеру "Спартака" Олегу Знарку за успехи в своей карьере. Об этом Никитин рассказал журналистам.

ЦСКА и "Спартак" встретятся в первом ранде плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Первая встреча серии до четырех побед пройдет 3 марта.

"У нас с Олегом Валерьевичем классные отношения, я ему очень благодарен за то, что он для меня сделал. Но на льду мы соперники, и мне очень интересно играть против команд таких маститых тренеров", - отметил Никитин.

С 2014 по 2018 год Никитин работал в сборной России качестве помощника Знарка. За это время российские хоккеисты стали чемпионами мира 2014 года и олимпийскими чемпионами 2018 года.