Крюков объяснил "эффектом бумеранга" упущенное Большуновым и Ретивых золото чемпионат мира

ОБЕРСТДОРФ /Германия/, 1 марта. /ТАСС/. Упущенная Александром Большуновым и Глебом Ретивых золотая медаль в командном спринте на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе может являться расплатой за ошибки или недостойное поведение в прошлом. Такое мнение ТАСС высказал олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира Никита Крюков.

В воскресенье Большунов и Ретивых заняли третье место в командном спринте, уступив финской и норвежской командам. При этом на последний этап российская команда уходила в качестве лидера, однако Ретивых упустил не только первое место, но и пропустил вперед Йони Мяки - финского лыжника, с которым у Большунова в январе произошла конфликтная ситуация.

"Я вообще считаю, что принцип бумеранга существует. Мне в свое время воздалось за Сочи, вспоминается история с тем же Глебом, когда все думали, что его поставят бежать эстафету вместе с Устюговым, а поставили меня. Тогда Устюгов говорил, что не хочет со мной бежать, сейчас о нежелании бежать с Глебом говорил Большунов. Такое ощущение, что некий бумеранг летает и все это возвращается", - сказал Крюков.

"История учит тому, что не надо делать ошибок и повторять чужих ошибок", - сказал он.

Во время январского этапа Кубка мира в Лахти в борьбе за серебряную награду в эстафете Большунов в ответ на действия Мяки отмахнулся палкой, а после финиша врезался в него, сбив с ног. Из-за этого результат российской команды аннулировали. Инцидент перерос в большой скандал, к делу пытались привлечь правоохранительные органы Финляндии.