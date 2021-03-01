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Чемпионат мира по лыжным видам спорта

Крюков объяснил "эффектом бумеранга" упущенное Большуновым и Ретивых золото чемпионат мира

В воскресенье россияне завоевали бронзу в командном спринте, уступив финской и норвежской командам
Никита Крюков Артем Геодакян/ТАСС
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Никита Крюков
© Артем Геодакян/ТАСС

ОБЕРСТДОРФ /Германия/, 1 марта. /ТАСС/. Упущенная Александром Большуновым и Глебом Ретивых золотая медаль в командном спринте на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе может являться расплатой за ошибки или недостойное поведение в прошлом. Такое мнение ТАСС высказал олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира Никита Крюков.

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В воскресенье Большунов и Ретивых заняли третье место в командном спринте, уступив финской и норвежской командам. При этом на последний этап российская команда уходила в качестве лидера, однако Ретивых упустил не только первое место, но и пропустил вперед Йони Мяки - финского лыжника, с которым у Большунова в январе произошла конфликтная ситуация.

"Я вообще считаю, что принцип бумеранга существует. Мне в свое время воздалось за Сочи, вспоминается история с тем же Глебом, когда все думали, что его поставят бежать эстафету вместе с Устюговым, а поставили меня. Тогда Устюгов говорил, что не хочет со мной бежать, сейчас о нежелании бежать с Глебом говорил Большунов. Такое ощущение, что некий бумеранг летает и все это возвращается", - сказал Крюков.

"История учит тому, что не надо делать ошибок и повторять чужих ошибок", - сказал он.

Во время январского этапа Кубка мира в Лахти в борьбе за серебряную награду в эстафете Большунов в ответ на действия Мяки отмахнулся палкой, а после финиша врезался в него, сбив с ног. Из-за этого результат российской команды аннулировали. Инцидент перерос в большой скандал, к делу пытались привлечь правоохранительные органы Финляндии.

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Большунов, Александр АлександровичЧемпионат мира по лыжным видам спорта
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