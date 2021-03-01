Жулин назвал трудным решение включить фигуриста Семененко в состав на чемпионат мира

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Решение Федерации фигурного катания на коньках России включить в состав на чемпионат мира в Стокгольме Евгения Семененко наверняка было трудным. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России Александр Жулин.

17-летний Семененко одержал победу в финале Кубка России и в одиночном катании на мировом первенстве выступит вместе с чемпионом России Михаилом Колядой. На участие в соревнованиях претендовал и действующий чемпион Европы Дмитрий Алиев.

"С точки зрения соревнований все четко, без вопросов. Семененко выиграл и достоин представлять нашу страну. Но это, наверное, трудное решение, потому что все-таки Алиев более опытный спортсмен. Но еще раз говорю, если по закону, то все четко", - сказал Жулин.

Чемпионат мира в шведской столице пройдет с 22 по 28 марта.