Контрольно-дисциплинарный комитет РФС рассмотрит удаление Николича в матче против ЦСКА

МОСКВА, 1 марта. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) на ближайшем заседании рассмотрит удаление главного тренера "Локомотива" Марко Николича в матче 20-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против ЦСКА. Об этом ТАСС сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

ЦСКА проиграл "Локомотиву" и не смог приблизиться к "Зениту" в таблице РПЛ

Упущенный шанс. ЦСКА проиграл "Локомотиву" и не смог приблизиться к "Зениту" в таблице РПЛ

"Локомотив" 27 февраля на "РЖД-Арене" обыграл ЦСКА со счетом 2:0. Во втором тайме армейцы получили право на пенальти, который был назначен после вмешательства системы видеоассистента рефери (VAR). Полузащитник Никола Влашич не реализовал его. Несмотря на это, Марко Николич начал спорить с арбитрами и в течение нескольких минут получил две желтые карточки, после чего был удален с тренерской скамейки.

"По премьер-лиге мы рассмотрим текущие вопросы - скандирования и нарушения санитарного регламента. Плюс удаление Николича. Он вызван на заседание, оно пройдет 3 марта по видеосвязи", - сказал Григорьянц.

"Локомотив" после 20 туров занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко. Отставание от идущего первым петербургского "Зенита" составляет 11 очков. В 21-м туре железнодорожники 8 марта на выезде сыграют против тульского "Арсенала". Игра начнется в 14:00 мск.