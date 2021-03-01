Знарок: опыт "регулярки" позволяет "Спартаку" надеяться на победу в серии с ЦСКА

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Опыт матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) нынешнего сезона позволяет "Спартаку" надеяться на победу в серии первого раунда плей-офф с ЦСКА. Такое мнение журналистам высказал главный тренер красно-белых Олег Знарок.

Первая встреча серии до четырех побед между "Спартаком" и ЦСКА пройдет 3 марта. В регулярном чемпионате команды встречались между собой четыре раза. Трижды победа осталась за ЦСКА (5:4, 3:2 ОТ, 2:1), однажды успех праздновал "Спартак" (3:2 ОТ).

"Мы неплохо играли с ЦСКА в регулярном чемпионате, мы готовы. Опыт матчей регулярного чемпионата позволяет надеяться на положительный результат. Мы готовы взять характером, самоотдачей, создать войну на площадке. Без этого победить будет очень сложно", - отметил Знарок.

"У нас сейчас тоже есть проблемы с игроками, есть проблемы с центральными нападающими - Илья Зубов и Павел Чернов катаются с неиграющим составом. Но я думаю, что мы находимся в неплохой форме и готовы к плей-офф", - добавил он.

Знарок также подчеркнул, что готов к давлению со стороны болельщиков "Спартака" в случае неудачного исхода серии. "Бывают удачи, бывают неудачи. Мы готовимся к удачной игре. А болельщики остаются болельщиками, они всегда поддерживают нашу команду", - заключил главный тренер красно-белых.

ЦСКА занял первое место в турнирной таблице Западной конференции регулярного чемпионата. "Спартак" финишировал на восьмой строчке.