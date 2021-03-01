В конструкции "Самара-Арены" выявлены дефекты, которые устранит подрядчик по гарантии

САМАРА, 1 марта. /ТАСС/. Дефекты, выявленные на "Самара-Арене", появились из-за некачественного выполнения сварочного шва, сообщил ТАСС директор ГАУ СО "Самара-Арена" Виталий Иванов. В комиссионном заключении генподрядчика ПСО (производственно-строительное объединение) "Казань" и компании "Стальпроект", осуществляющей авторский надзор за монтажом металлоконструкций, сказано, что дефект относится к гарантийному случаю, поэтому его устранит подрядчик.

"ГАУ "Самара-Арена" получило комиссионное заключение от компании "Стальпроект" (авторы проекта металлоконструкций, осуществляли авторский надзор за их монтажом - прим. ТАСС) и ПСО "Казань" (генподрядчик - прим. ТАСС) по дефекту, который появился на стадионе 17 февраля, когда случился разрыв сварочного шва на одной из горизонтальных связей. Согласно заключению, дефект носит локальный характер, он не повлиял на соседние элементы, устраняется путем замены соединения. Это не несущая балка, а элемент многосоставной системы металлоконструкций объекта. Комиссионное обследование и анализ показали, что причина появления дефекта - некачественное выполнение сварочного шва", - сообщил Иванов.

Пресс-секретарь ПСО "Казань" Светлана Брайловская сообщила ТАСС, что сейчас проводятся мероприятия по устранению трещины. "Что касается трещины, то, со слов проектантов, никакой угрозы она не представляет. Эксперты разберутся, в чем причина. Сейчас проводятся мероприятия по устранению трещины. С нашей стороны все работы были сданы, все конструкции были проверены контролирующими органами в том числе при помощи УЗК (ультразвуковой метод контроля)", - уточнила собеседница агентства, отметив, что в день появления трещины был большой перепад температуры в 30 градусов.

Глава "Самара-Арены" добавил, что самарские "Крылья Советов", для которых стадион является домашним, в курсе ситуации и проведут ближайшую домашнюю игру на резервном стадионе "Металлург". В 28-м туре первенства Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Крылья Советов" должны принять московское "Чертаново" 6 марта.

"Самара-Арена" была введена в эксплуатацию в апреле 2018 года. После этого на стадионе было сыграно шесть матчей чемпионата мира 2018 года, включая встречу сборных России и Уругвая (0:3). Арена приняла финал Кубка России (2019) и является домашней для лидера ФНЛ "Крыльев Советов".