Крюков считает, что лыжнику Ретивых надо более стойко воспринимать критику

Ретивых в воскресенье в паре с Александром Большуновым занял третье место в командном спринте, уступив финской и норвежской командам. При этом на последний этап российская команда уходила в качестве лидера, однако Ретивых упустил не только первое место, но и пропустил вперед Йони Мяки - финского лыжника, с которым у Большунова в январе произошла конфликтная ситуация. После гонки Ретивых получил массу негативных комментариев на своей странице в Instagram, во время церемонии награждения он не испытывал радостных эмоций.

"Во-первых, надо быть психологически сильнее, от ряда комментариев не стоит так сильно переживать. Во-вторых, надо выдохнуть, потому что он сделал все, что мог, и время назад не вернуть. Понятно, что на нем лежала большая ответственность, с ним выступал Большунов, который является более сильным спортсменом. Но обидно не то, что он проиграл [Йоханнесу] Клебо, а то, что он проиграл финну. Вкупе это и вылилось в негатив", - сказал Крюков.

Олимпийский чемпион считает, что состав и тактика российской команды на гонку были оптимальными. "У Большунова сто процентов была правильная тактика, только с такой тактикой можно было победить. Вопрос только в форме Глеба Ретивых. Но я смотрю на состав команды и понимаю, что особого выбора и не было. Я бы поставил Сергея Устюгова, но он наотрез отказался бежать, сославшись на травму. Однако состав Большунов-Устюгов был бы намного сильнее", - сказал Крюков.

"По расстановке на этапы все правильно было сделано, Большунов в очной ставке поигрывает Клебо, поэтому отрыв надо было сделать на первом этапе. Но я еще до старта говорил, что отрыв 3-5 секунд не будет проблемой для Клебо, нужно было больше", - добавил он.