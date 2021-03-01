Москвина заявила, что ее фигуристы готовятся к ЧМ в дружеской и комфортной обстановке

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Спортивные пары Александра Бойкова/Дмитрий Козловский и Анастасия Мишина/Александр Галлямов готовятся к предстоящему в Стокгольме чемпионату мира по фигурному катанию в комфортной и дружеской обстановке. Об этом ТАСС рассказала тренер фигуристов Тамара Москвина.

В понедельник Федерация фигурного катания на коньках России в соответствии с рекомендацией тренерского совета утвердила состав сборной на предстоящий чемпионат мира, в него вошли две пары группы Москвиной, а также Евгения Тарасова и Владимир Морозов, которые работают с олимпийским чемпионом Максимом Траньковым. Заключительным этапом отбора стал финал Кубка России, в котором победителями стали Мишина и Галлямов.

"Мы вели очень интересную работу к финалу Кубка России, она проходила в приятных условиях, ребятам было нескучно вместе с Александрой Бойковой и Дмитрием Козловским. Наши спортсмены дружат, да и нам с ними веселее, а в результате продуктивно поработали, что ребята и показали на льду - завели публику, которая так хорошо их принимает. И они отвечают на эту признательность".

Москвина отметила, что больших изменений в программах Мишиной и Галлямова к чемпионату мира ждать не стоит: "В программах есть ряд небольших деталей, которые необходимо добавить. Кое-что нужно подчистить, добиться большей надежности, добиться, чтобы не было помарок, чтобы программа шла на едином порыве".

Чемпионат мира пройдет в Стокгольме 22-28 марта.