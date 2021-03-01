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Чемпионат мира по фигурному катанию

Москвина: сложности условий чемпионата мира выявят фигуристов с самыми крепкими нервами

Спортсмены, тренеры и гости турнира будут ограничены в передвижениях, соревнования пройдут в "пузыре"

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Сложности чемпионата мира в Стокгольме, который пройдет в ограниченных условиях в связи с опасностью распространения коронавируса, выявят спортсменов с самой крепкой нервной системой. Таким мнением с ТАСС поделилась вице-президент Федерации фигурного катания на коньках России, заслуженный тренер РФ Тамара Москвина.

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Спортсмены, тренеры и гости чемпионата мира будут ограничены в передвижениях, соревнования пройдут в санитарном "пузыре". Общение с журналистами перейдет в онлайн формат.

"Мне кажется эта обстановка будет способствовать выявлению спортсменов с крепкой нервной системой - тех, кто сумеет абстрагироваться от обстановки изолированности, от отсутствия возможности отвлечься от мыслей, от конкуренции, - рассказала Москвина. - Тренерам и спортсменам будет важно найти приемы, чтобы эта вынужденная скученность не влияла на выступления, на психологическое состояние фигуристов".

Чемпионат мира пройдет в Стокгольме в конце марта. Группу Москвиной на предстоящем турнире будут представлять две спортивные пары - чемпионы Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, а также победители финала Кубка России Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

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