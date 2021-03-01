Жулин рассчитывает, что фигуристка Туктамышева окажется в топ-5 на чемпионате мира

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Елизавета Туктамышева может оказаться в пятерке лучших фигуристок на чемпионате мира в Стокгольме. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России Александр Жулин.

Туктамышева была включена в состав сборной России на турнир решением исполкома Федерации фигурного катания на коньках России по итогам финала кубка страны. Ранее фигуристка сказала, что намерена поехать на соревнования, чтобы получить от них удовольствие.

"Очень бы хотелось, чтобы она была в пятерке лучших. У каждого спортсмена свой настрой. Если она, получая удовольствие, еще и будет выполнять тройной аксель, то это будет прекрасно", - отметил Жулин.

Туктамышева отобралась на турнир, заняв четвертое место в финале кубка. Занявшие первые три места 14-летние Камила Валиева, Майя Хромых и Дарья Усачева не смогут побороться за звание чемпионки мира из-за возрастных ограничений на участие в турнире.

Мировое первенство пройдет с 22 по 28 марта.