Урманов: российские фигуристы на ЧМ способны получить максимальную квоту на Игры в Пекине

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Выступающие в мужском одиночном катании россияне Михаил Коляда и Евгений Семененко способны завоевать для национальной команды максимальную квоту на Олимпийские игры - 2022 в Пекине. Такое мнение ТАСС высказал олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Алексей Урманов.

В понедельник Федерация фигурного катания на коньках России объявила состав команды на предстоящий чемпионат мира в Стокгольме. В соответствии с результатами предыдущего чемпионата мира, который проходил два года назад в японской Сайтаме, на турнире в Стокгольме могут принять участие два фигуриста от страны. В Швеции выступят 26-летний Коляда и 17-летний Семененко. Для завоевания максимальной квоты на Олимпийские игры (три участника) Коляде и Семененко будет необходимо занять места, которые в сумме не будут превышать 13.

"Предполагал, что будет именно так, что на чемпионат мира отправятся Коляда и Семененко. Шанс взять квоту у них есть, надо кататься хорошо. Плюс не совсем понятно, в какой кондиции на этом чемпионате мира будут другие спортсмены - в этих условиях нынешнего сезона это будет интересно. Поэтому все возможно, но перво-наперво нужно отрабатывать свои программы очень хорошо, и тогда будет результат", - сказал Урманов.

Коляда является серебряным призером командного турнира на Играх в Пхёнчхане (2018), бронзовым призером чемпионата мира (2018). Для Семененко победа в финале Кубка России, которую он одержал в воскресенье, на данный момент является лучшим результатом в карьере.

Чемпионат мира пройдет в Стокгольме с 22 по 28 марта. Олимпийские игры в Пекин состоятся 4-20 февраля.