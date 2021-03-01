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Хоккей в России

Федерация хоккея России расследует получение травмы позвоночника юниором на Кубке Москвы

В федерации заявили, что у ребенка диагностирован компрессионный перелом позвоночника

ТАСС, 1 марта. Федерация хоккея России (ФХР) изучит обстоятельства, ставшие причиной травмы хоккеиста на Кубке Москвы среди игроков 2010 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба ФХР.

"Травмированному игроку была оказана своевременная медицинская помощь. В настоящий момент у ребенка диагностирован компрессионный перелом позвоночника, он находится на стационарном лечении. Федерация хоккея России желает юному хоккеисту скорейшего выздоровления", - говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что специалисты ФХР разберут эпизод со столкновением с использованием всех доступных видеоматериалов и показаний очевидцев.

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