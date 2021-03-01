В Петербурге начались съемки сериала о фигурном катании с участием Ягудина и Медведевой

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 марта. /ТАСС/. Съемки драматического сериала "Последний аксель" о фигурном катании с участием кино- и театральной актрисы Елены Подкаминской начались в Санкт-Петербурге. В проекте также принимают участие олимпийские чемпионы Евгения Медведева и Алексей Ягудин, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе медиасервиса Megogo (съемки ведутся совместно с компанией Space Production).

"Последний аксель" - это мультижанровый проект, в котором переплетено несколько сюжетных линий. <…> Это и классическая спортивная драма со зрелищными соревнованиями, и увлекательный детектив. Конфликт "отцов и детей" добавит драматической составляющей, а над всем этим, конечно же, внутренний конфликт главной героини и ее взаимоотношения с окружающими ее людьми", - привели в пресс-службе слова режиссера Анарио Мамедова.

Подкаминская сыграет в сериале жесткого тренера молодой и амбициозной спортсменки. Главная роль досталась молодой актрисе, студентке Высшего театрального училища им. М. С. Щепкина Ангелине Загребиной. "Мы видим между ними ту самую химию, видим нестандартную трактовку образов. Это будет очень яркий тандем ученика и наставника", - процитировали в пресс-службе генерального продюсера и основателя Space Production Дарью Легони-Фиалко.

Отмечается, что Загребина и молодые актеры, исполняющие роли фигуристов, каждый день тренируются на льду, при этом с ними занимаются тренеры школы Алексея Мишина. "У каждого актера, конечно, будет дублер - профессиональный спортсмен, но и лица сериала должны уметь достойно кататься", - добавили в пресс-службе.

Консультантами сериала стали Медведева и Ягудин. Они появятся и в кадре - Ягудин исполнит роль хореографа, а Медведева выйдет на площадку в роли самой себя.

Отца главной героини сыграет Михаил Трухин. Также в проекте участвуют артисты Федор Федотов, Карина Разумовская и Александр Семчев. Съемки сериала продлятся два месяца, ледовая их часть будет проходить в петербургском спорткомплексе "Юбилейный". Премьера запланирована на середину 2021 года эксклюзивно на Megogo.