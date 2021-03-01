"Триколор" представил блок каналов о профессиональных и любительских соревнованиях в РФ

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Мультиплатформенный оператор "Триколор" представил блок собственных спортивных каналов, в него вошли "Спортивный", "Хоккейный" и "Футбольный" каналы, а также проект "Большой эфир", который предназначен для прямых трансляций спортивных событий в интернете. Об этом на пресс-конференции рассказал заместитель генерального директора по контентной политике компании Николай Орлов.

"Когда мы задумались о том, что "Триколору" нужны прямые трансляции спортивных соревнований, естественно, в первую очередь мы обратили внимание на спорт высоких достижений и крупнейшие международные соревнования и поняли, что здесь существует ряд серьезных проблем, с которыми мы не знаем, как бороться, - сказал Орлов. - Первая проблема - высокая стоимость прав на такие трансляции. С нашей точки зрения, игроков на рынке сейчас много, правообладатели цены поднимают высоко и, на наш взгляд, несообразно тому, какая аудитория привлекается на эти соревнования и как это можно монетизировать. Спорт в нашей стране не столь популярен, как во многих зарубежных странах, и не всегда наши спортсмены хорошо выступают на международных соревнованиях, а это напрямую связано с популярностью спорта - это серьезное ограничение с коммерческой точки зрения".

"Вторая проблема, с которой мы столкнулись, - зависимость спорта высоких достижений от политики. До сих пор непонятно, допустят ли наших спортсменов на очередные крупные соревнования и, если допустят, в каком статусе. Третья проблема - то, с чем столкнулись все мы, - это пандемия. В прошлом году была проблема с соревнованиями, несколько месяцев вообще ничего не было и если говорить о крупнейшем спортивном событии года, Олимпиаде, она перенесена на этот год и сейчас, если положить руку на сердце, никто не может гарантировать, что ее проведут в этом году, стопроцентной гарантии дать нельзя, поскольку пандемия не закончилась", - добавил он.

По словам Орлова, после консультаций с партнерами из компании "Старт" компания пришла к следующему выводу: "Если "Триколор" - крупнейший народный оператор, надо показывать народный спорт. Это внутренние российские соревнования, причем не только профессиональные, но и любительские. В этом мы видим основную задачу проекта", - отметил представитель оператора.

Заместитель генерального директора по контентной политике компании в числе плюсов выбранного вектора назвал стоимость прав на такие трансляции и отсутствие зависимости от международной политики. Минусом, по его словам, является более низкая аудитория таких соревнований. "В связи с тем, что "Триколор" силен в регионах, мы ориентируемся на эту аудиторию - можно себе представить какой-нибудь райцентр, в котором существует футбольная, хоккейная, баскетбольная или волейбольная команда, команда по тхэквондо или городкам, значит, у нее есть аудитория болельщиков; если это городки, наверное, это сотни болельщиков, если игровые виды спорта - тысячи или десятки тысяч, в зависимости от того, как она играет", - сказал Орлов.

Задачи и партнеры проекта

"Наша задача - собрать под крышей проекта большое количество таких соревнований, большое количество региональных аудиторий. Такая общая аудитория будет представлять интерес для нас как для оператора, для монетизации и коммерческой деятельности", - отметил представитель оператора.

"Наш проект состоит из двух частей - это телевизионные каналы, их запущено три - "Футбольный", "Хоккейный" и "Спортивный", - продолжил он. - По первым двум содержание понятно из названий, по "Футбольному" каналу наш ключевой партнер - Российский футбольный союз, по "Хоккейному" мы сотрудничаем с Высшей хоккейной лигой, Молодежной хоккейной лигой и крупнейшей любительской лигой - Ночной хоккейной лигой. По "Спортивному" каналу якорных правообладателей нет, мы считаем, что это канал для брутальных мужчин и подбираем туда такие же виды спорта - различные виды борьбы, восточные единоборства, бокс, MMA, бильярд, армрестлинг, автогонки. Эти соревнования, в отличие от футбола и хоккея, характерны тем, что там нет турниров, которые идут шесть-восемь месяцев в году с сеткой; поэтому правообладателей много, кого-то одного выделить нельзя".

Второй важнейшей частью проекта, по его словам, является вещание прямых трансляций в интернете. "На нем мы остановились по двум причинам - первая заключается в том, что все крупнейшие хоккейные и футбольные лиги любят провести в одно время шесть-восемь ключевых матчей, например в субботу вечером. Спорт интересен в прямой трансляции, а показать все это в рамках никакого спортивного канала невозможно - только в повторе. В нашем проекте, который называется "Большой эфир" - пожалуйста, мы можем показывать фактически любое количество параллельных трансляций тех или иных матчей. Вторая - там нет особого ограничения по видам спорта, мы работаем не только с перечисленными видами спорта и федерациями; мы работаем со всеми", - резюмировал Орлов.