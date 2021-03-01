У подрядчика "Самара-Арены" потребовали устранить более 400 дефектов на стадионе

"Арбитражный суд города Москвы, рассмотрев в судебном заседании дело по иску ГАУ Самарской области "Самара Арена", <…> установил: иск заявлен с учетом уточнения предмета исковых требований об обязании ответчика в течение 30 календарных дней со дня вступления решения в законную силу безвозмездно устранить собственными силами и средствами следующие недостатки работ, выполненных по государственному контракту и обнаруженных в пределах гарантийного срока", - говорится в определении суда об отложении разбирательства.

САМАРА, 1 марта. /ТАСС/. Государственное автономное учреждение Самарской области (ГАУ СО) "Самара-Арена" подало в арбитражный суд города Москвы исковое заявление к подрядчику "Производственно-строительное объединение "Казань" с требованием устранить более 400 недостатков, выявленных на стадионе. Об этом говорится в картотеке судебной инстанции.

В списке выявленных недостатков перечислены 407 пунктов, которые касаются пожарной безопасности, видеонаблюдения, освещения, дренажной системы, а также кондиционирования и других сфер. Кроме того, истец попросил взыскать деньги на случай неисполнения решения суда в течение 30 дней со дня вступления в силу. За каждую неделю просрочки ГАУ СО "Самара-Арена" требует взыскать по 100 тыс. рублей.

Как сообщал ТАСС, в феврале в конструкции стадиона также был выявлен разрыв сварочного шва на одной из горизонтальных связей. При этом собственник арены отмечал, что дефект носит локальный характер и не влияет на соседние элементы. Пресс-секретарь ПСО "Казань" Светлана Брайловская сообщила ТАСС, что сейчас проводятся мероприятия по устранения трещины.

"Самара-Арена" была введена в эксплуатацию в апреле 2018 года. После этого на стадионе было сыграно шесть матчей чемпионата мира 2018 года, включая встречу сборных России и Уругвая (0:3). Арена приняла финал Кубка России (2019) и является домашней для лидера Олимп - Футбольной национальной лиги "Крыльев Советов".