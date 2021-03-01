Корнелюк рад, что фигурист Семененко выступает под музыку из "Бандитского Петербурга"

В 2003 году на чемпионате Европы в шведском Мальмё под эту композицию выступал Евгений Плющенко, также тренировавшийся у Алексея Мишина, и стал победителем турнира. Также он победил в том сезоне в финале Гран-при и на чемпионате мира.

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, певец и композитор Игорь Корнелюк рад, что фигурист Евгений Семененко будет выступать на чемпионате мира в Стокгольме под музыку из сериала "Бандитский Петербург". Об этом он рассказал ТАСС.

"То, что еще один ученик Алексея Мишина взял эту музыку - приятно, - сказал Корнелюк. - Я об этом впервые слышу от вас. Понимаете, наступает приятный момент, когда то, что ты делаешь, начинает принадлежать народу".

Корнелюк напомнил, что 18 лет назад на основе музыки из "Бандитского Петербурга" делал произвольную программу именно под Плющенко. "Я ее переделывал пять раз, чего никогда в своей жизни не делал - ненавижу переделывать. Я полководец, который если крепость не взял, он ее бросает и идет брать новую. А тут мне приходилось переделывать, причем были сумасшедшие какие-то задачи, потому что нужно было попасть в ритм, темп и так далее", - добавил он.

"Не исключено, что Алексей Николаевич взял произвольную мою программу - либо целиком, либо частично. Потому что я не представляю, как под песню танцевать. У них существует определенный регламент, определенные задачи - технические приемы, которые фигурист обязан выполнить, так называемые лирические отступления, когда фигурист должен проявить актерское дарование, артистизм. Поэтому под одну какую-то композицию, какая бы она ни была, это очень тяжело сделать", - сказал Корнелюк.

Чемпионат мира в Стокгольме пройдет с 22 по 28 марта. 17-летний Семененко вошел в состав сборной России, выиграв финал кубка страны. Подопечный Мишина выступает с короткой программой под музыку из сериала "Бандитский Петербург" на протяжении всего сезона.