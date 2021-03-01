Тарасова оценила шансы фигуриста Семененко на чемпионате мира в Стокгольме

"У нас были правила попадания в сборную страны, и никто против этих правил не выступал. Думаете, если молоденький мальчик Евгений Семененко приедет на чемпионат мира и сделает все, как делал сейчас, он ничего не получит? А он и должен это сделать как сейчас, и лучше, он готовится к чемпионату мира. И на чемпионате мира он не может сказать, что его безграмотная бригада судит, что могут его засуживать", - заявила Тарасова.

"Женя Семененко начинает свой путь, и пожелаем на этом пути становиться смелым, сильным и волевым, каким мы его сейчас и увидели. Потом не надо забывать, кто у него тренеры, и сколько эти тренеры подготовят спортсменов мирового уровня, что они и собираются сделать в дальнейшем", - добавила она.

В состав не попал победитель чемпионата Европы - 2020 Дмитрий Алиев. Он выступал на чемпионате мира 2018 года, заняв тогда восьмое место. В текущем сезоне он стал третьим в финале Кубка России, уступив Семененко и Петру Гуменнику.

"Что касается Димы Алиева, я, например, сама его очень люблю, я его большая фанатка и поклонница, но ему предоставлялось очень много времени. Мы узнали его достаточно давно, и у него было время себя проявить, - отметила Тарасова. - Будет бороться на следующий год со всеми, с кем хотел бороться в этом году, надо это делать. У нас ни в одном виде не едут люди, которые становились третьими или пятыми. У нас прокаты Димы всегда оценивались очень хорошо, и я лично его очень люблю, но мы не можем свою любовь выдавать за его силу: одно дело, мы его любим, другое дело, как он любит нас".