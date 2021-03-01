Главу Египетской федерации гандбола отстранили за нарушения антиковидных правил на ЧМ

ТАСС, 1 марта. Международная федерация гандбола (IHF) отстранила от гандбольной деятельности президента египетской федерации этого вида спорта Хешама Насра за нарушения эпидемиологических правил во время чемпионата мира, прошедшего в январе в Египте. Об этом сообщает Inside the Games.

Как говорится в отчете IHF, Наср был признан виновным в многочисленных нарушениях протокола безопасности проведения турнира. Отмечается, что поступки чиновника "могли привести к срыву организации чемпионата мира".

Глава Египетской федерации гандбола несколько раз перемещался из "чистой" зоны и имел внешние контакты. В частности, Насра несколько раз во время турнира замечали на вип-трибуне, которая находилась за пределами "чистой" зоны. Телекамера зафиксировала момент, когда чиновник спустился с вип-трибуны, прошел через всю игровую площадку и сел на скамейке в "чистой" зоне.

Дисциплинарная комиссия IHF не стала наказывать Насра во время чемпионата мира, поскольку это решение могло повлиять на выступление сборной Египта и отразиться на качестве подготовки чемпионата мира. Наср отстранен от гандбольной деятельности до конгресса IHF, который состоится в конце года.

Чемпионат мира по гандболу прошел в Египте 13-31 января. Победительницей стала сборная Дании, российская команда заняла в своей группе основного раунда четвертое место и не смогла выйти в четвертьфинал. В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства сборная на турнире называлась "Команда Федерации гандбола России" (Russian Handball Federation Team), вместо национального флага использовался флаг ФГР (белое полотнище с логотипом ФГР без надписей), вместо национального гимна - гимн Международной федерации гандбола.