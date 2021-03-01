Чемпионка России по самбо Кусанова заявила, что выступала с травмой на турнире в Оренбурге

ОРЕНБУРГ, 1 марта. /ТАСС/. Представляющая Оренбургскую область Жанара Кусанова отказалась от операции на ноге и выступила с травмой на чемпионате России по самбо в Оренбурге, на котором она завоевала золотую награду в весовой категории до 80 кг. Об этом спортсменка сообщила журналистам после финального поединка.

"У меня серьезная травма, перед чемпионатом мира я порвала боковую связку, с такой тяжелой травмой выступала и завоевала бронзовую медаль. После чемпионата мира у меня должна была быть плановая операция на восстановление боковой связки, но тут тренеры мне сообщили, что чемпионат России будет проходить у нас, в Оренбурге, операцию пришлось отменить и собрать всю волю в кулак", - сказала чемпионка России.

Кусанова призналась, что морально было тяжело выступать на домашней арене, потому что это связано с большой ответственностью. "Я очень рада, что мне удалось, можно сказать, с одной ногой завоевать золотую медаль, для меня это было очень сложно", - отметила самбистка.

Чемпионат России по самбо завершился в Оренбурге в понедельник, участниками стали более 700 спортсменов. Комплекты медалей разыграли в 22 весовых категориях. Победители турнира получат право на участие в чемпионате мира, который пройдет 16-18 ноября в Москве, серебряные призеры - в чемпионате Европы, который состоится 21-22 мая в Италии.