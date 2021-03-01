Определен состав сборной России на этап Кубка мира по фристайлу в Челябинской области

ТАСС, 1 марта. Тренерский штаб сборной России по фристайлу сформировал состав команды на этап Кубка мира, который пройдет на горнолыжном курорте "Солнечная долина" в Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе министерства по физической культуре и спорту региона.

В состав вошли Сергей Ридзик, Игорь Омелин, Владимир Шмыров, Максим Вихров, Артем Набиулин, Кирилл Сысоев, Анастасия Чирцова, Мария Доброва, Екатерина Мальцева, Полина Рябова и Дарья Мельчакова.

Этап Кубка мира по фристайлу в дисциплине "ски-кросс" пройдет 12-13 марта. За медали будут бороться более 80 спортсменов из 18 стран.