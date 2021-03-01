Пахноцкая: российские легкоатлеты после утверждения плана ВФЛА стали ближе к Олимпиаде

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Шансы российских легкоатлетов отправиться на Олимпийские игры в Токио выросли после того, как совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) утвердил план восстановления Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Такое мнение ТАСС высказала независимый эксперт World Athletics Маргарита Пахноцкая.

Совет World Athletics одобрил в понедельник план восстановления Всероссийской федерации легкой атлетики в международных правах.

"Много работы сделано, но еще больше предстоит сделать в будущем, - сказала Пахноцкая. - Но очень хорошо, что теперь есть четкая линия, согласно которой ВФЛА будет действовать. Стали ли российские легкоатлеты после утверждения плана ближе к Олимпийским играм в Токио? Их шансы выросли".

"И об этом говорится в самом релизе, что с 17 по 18 марта будет рассмотрен вопрос о возможности возобновления получения нейтральных статусов. И десять человек затем могут претендовать на участие в Олимпиаде", - сказала собеседница ТАСС.

16 февраля стало известно, что рабочая группа ВФЛА отправила в World Athletics стратегический план восстановления, который был разработан во взаимодействии с международными экспертами.

Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA). Отстранение ВФЛА неоднократно продлевалось, в том числе за попытку бывшего руководства федерации во главе с Дмитрием Шляхтиным сфабриковать документы в деле о нарушении антидопинговых правил со стороны прыгуна в высоту Данила Лысенко.