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Биатлон

Россиянин Иродов завоевал вторую золотую медаль на юниорском чемпионате мира по биатлону

В понедельник он выиграл спринт на соревнованиях в Австрии

ТАСС, 1 марта. Российский биатлонист Денис Иродов занял первое место в спринте на юниорском чемпионате мира в австрийском Обертиллиахе.

Россиянин преодолел дистанцию за 18 минут 22,5 секунды, не допустив ни одного промаха. Второе место занял итальянец Фабио Пиллер Коттрер (отставание 21,1 секунды; ни одного промаха), третьим стал швед Оскар Андерссон (+32,9; 1). Россиянин Олег Домичек стал 12-м (+1.18,8; 2), Роман Бойчевский - 29-м (+2.10,7; 2), Евгений Кузьминых - 71-м (+3.35,8; 4).

Для Иродова эта победа стала второй на соревнованиях - 27 февраля он выиграл в индивидуальной гонке.

Юниорский чемпионат мира завершится 6 марта.

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