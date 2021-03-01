CAS заявил, что приступил к рассмотрению иска Союза биатлонистов России к IBU

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Спортивный арбитражный суд (CAS) только начал рассмотрение иска Союза биатлонистов России (СБР) к Международному союзу биатлонистов (IBU), поэтому дата проведения слушаний пока неизвестна. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе CAS.

Ранее стало известно, что Союз биатлонистов России обратился в Спортивный арбитражный суд в связи с чрезмерными ограничениями со стороны IBU во время чемпионата мира в Словении.

"Союз биатлонистов России подал 22 февраля апелляцию в Спортивный арбитражный суд против Международного союза биатлонистов в связи с исполнением арбитражного решения, вынесенного CAS по делу WADA против РУСАДА", - сообщили в пресс-службе CAS.

"Арбитражное разбирательство началось совсем недавно, в настоящее время невозможно указать, когда будет проведено слушание или когда будет вынесено окончательное решение", - добавил представитель пресс-службы.

Вступившие в силу в декабре двухлетние санкции Всемирного антидопингового агентства ввели запрет на использование на чемпионатах мира и Олимпийских играх российских флага, герба и гимна. Российские биатлонисты из-за санкций на чемпионате мира, проходившем с 9 по 21 февраля в Поклюке, выступали в статусе команды Союза биатлонистов России, при этом разрешено было использовать только аббревиатуру организации - RBU (Russian Biathlon Union), а флаг организации был выполнен в монохроме, без использования цветов российского флага.

СБР был ограничен в правах в декабре 2017 года. Причиной послужила череда допинговых скандалов в российском спорте. Российские биатлонисты сохранили право выступать на международных соревнованиях, однако страна лишилась своих представителей в международной федерации и права проводить турниры под эгидой IBU. Глава СБР Виктор Майгуров рассчитывает, что полноправное членство организации будет восстановлено в конце 2022 года.