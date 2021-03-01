СМИ: Ибрагимович пропустит первый матч 1/8 финала Лиги Европы против "Манчестер Юнайтед"

ТАСС, 1 марта. Футболист итальянского "Милана" Златан Ибрагимович пропустит из-за травмы первый матч 1/8 финала Лиги Европы против английского "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщает телеканал ESPN .

Нападающий был заменен во время матча чемпионата Италии с "Ромой" (2:1), прошедшего в воскресенье, из-за травмы приводящей мышцы бедра. По данным источника, процесс восстановления 39-летнего футболиста займет около 10 дней.

Первый матч между "Манчестер Юнайтед" и "Миланом" пройдет 11 марта, ответный - 18 марта. Швед также пропустит встречи чемпионата Италии против "Удинезе" (3 марта) и "Вероны" (7 марта) и может вернуться на поле в матче против "Наполи", который состоится 14 марта.

Ибрагимович вернулся в "Милан" зимой 2020 года. В нынешнем сезоне он провел 20 матчей и отметился 16 голами.

Ибрагимович на протяжении карьеры выигрывал чемпионаты Нидерландов ("Аякс"), Италии ("Интер", "Милан"), Испании ("Барселона"), Франции (ПСЖ), кубки и суперкубки этих стран. В Англии форвард выступал за "Манчестер Юнайтед", в составе которого стал победителем Лиги Европы. За сборную Швеции провел 116 матчей и забил 62 гола. Он является лучшим бомбардиром в истории национальной команды.