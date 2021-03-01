Вратарь "Зенита" Михаил Кержаков выбыл на месяц

ТАСС, 1 марта. Ориентировочный срок восстановления вратаря санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" Михаила Кержакова, получившего травму в матче 20-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги с "Ростовом", составит четыре недели. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Ростов" сыграл вничью с "Зенитом" в РПЛ, отыгравшись в меньшинстве на последних минутах

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Матч "Зенит" - "Ростов" прошел в субботу и завершился со счетом 2:2. Кержаков был заменен на 52-й минуте встречи из-за повреждения, вместо него на поле вышел Андрей Лунев.

По результатам медицинского обследования у 34-летнего Кержакова диагностировано повреждение медиальной коллатеральной связки колена.

"Зенит" занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 42 очка. В следующем туре петербуржцы 8 марта в гостях сыграют против казанского "Рубина".