"Тоттенхэм" примет первый матч 1/8 финала Лиги Европы с хорватским "Динамо"

ТАСС, 1 марта. Английский футбольный клуб "Тоттенхэм" примет первый матч 1/8 финала Лиги Европы против хорватского "Динамо" (Загреб). Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Первая встреча пройдет 11 марта в Лондоне, ответная - 18 марта в Загребе.

Согласно жеребьевке, прошедшей 26 февраля, хозяином первого матча должно было стать "Динамо". УЕФА принял решение поменять места проведения обоих матчей.

На прошлой неделе "Краснодар" проиграл по сумме двух встреч загребскому "Динамо" в 1/16 финала и последним из российских клубов выбыл из еврокубков.

Финал турнира состоится в польском Гданьске 26 мая. Действующим победителем Лиги Европы является испанская "Севилья".