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Зимние олимпийские виды спорта

Тихомиров: серебро чемпионата мира - только начало успехов сноубордистки Надыршиной

17-летняя спортсменка стала второй на соревнованиях в Словении

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Сноубордистка София Надыршина показала хороший спуск в финале чемпионата мира по сноуборду, она смогла завоевать серебряную награду на своем первом взрослом мировом первенстве. Такое мнение ТАСС высказал глава Федерации сноуборда России Денис Тихомиров.

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17-летняя Надыршина заняла второе место в параллельном гигантском слаломе на чемпионате мира по сноуборду в параллельных дисциплинах в Словении. Милена Быкова выбыла на стадии 1/8 финала.

"В финале Надыршина ушла на красную трассу, где было три-четыре достаточно сложных поворота в нижней части, но у нее получился достаточно хороший спуск, несмотря на это. Она молодец, завоевала свою первую медаль на взрослом чемпионате мира, для нее это только начало. У Сони были небольшие недочеты по ходу соревновательной борьбы, но она их исправляла. В финале она, конечно, шла на первое место, но это спорт", - отметил Тихомиров.

В активе Надыршиной также две победы на юниорском чемпионате мира 2020 года.

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