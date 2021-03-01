Тренер "Алании" Гогниев принес извинения за инцидент после матча с "Томью"

"Алания" 27 февраля во Владикавказе проиграла "Томи" со счетом 2:3. По информации "Спорт-Экспресса", арбитр Артем Чистяков указал в протоколе, что Гогниев нанес ему удар в область живота. Эта информация подтвердилась рапортом делегата матча. На следующий день в пресс-службе ФНЛ ТАСС сообщили о том, что протокол матча, рапорт делегата, а также видеозапись эпизода будут переданы в контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС).

"Я хотел бы попросить прощения у всех, кто был в этот день на стадионе, и у тех, кто смотрел трансляцию матча в Интернете, - сказал Гогниев. - Такие ситуации не красят ни меня, ни нашу команду. Однако все увидели только одну сторону медали, но объективные выводы можно делать только после того, как становятся видны обе стороны. В данном случае нужно рассматривать не только следствие произошедшего, но и причину".

Вызванный на заседание КДК Гогниев отметил, что ждет справедливого решения. "Я не ищу себе оправданий, признаю, что не сдержал свои эмоции, - заявил он. - Знаю, какую большую работу ведут РФС и ФНЛ, чтобы сделать российский футбол чище, как и любой другой клуб, "Алания" приветствует это. Еще раз приношу извинения руководству нашего клуба и всего российского футбола и жду справедливого решения КДК".

Заседание КДК РФС пройдет 3 марта. Главному тренеру "Алании" грозят запрет на осуществление любой деятельности, связанной с футболом, на срок от шести месяцев до двух лет и крупный штраф.