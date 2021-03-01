Футболист "Краснодара" Ойонго выбыл на полгода из-за травмы

ТАСС, 1 марта. Камерунский защитник футбольного клуба "Краснодар" Амбруаз Ойонго выбыл из строя на полгода из-за травмы крестообразных связок. Об этом сообщил агент защитника Адриен Дюран, комментарий которого приводит " Спорт-Экспресс ".

Ойонго получил травму в матче 20-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Урала" (2:2), который прошел в воскресенье. Камерунец вышел на замену на 33-й минуте вместо травмированного Евгения Чернова, но второй тайм пропустил.

"Амбруаз получил травму крестообразных связок, это так. Он пропускает 6 месяцев", - сказал Дюран.

Матч с "Уралом" стал дебютным для Ойонго в составе "Краснодара". 22 февраля российский клуб арендовал защитника у французского "Монпелье" до конца сезона-2020/21.

Ойонго выступал за "Монпелье" с 2018 года. Также он играл за канадский "Монреаль", американский "Нью-Йорк Ред Буллз" и камерунский "Котон Спорт". На счету 29-летнего защитника 36 матчей в составе сборной Камеруна, в которых он забил два гола. В 2017 году Ойонго стал обладателем Кубка африканских наций.