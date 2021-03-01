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Чемпионат мира по лыжным видам спорта

Чернышенко прокомментировал выступление лыжника Большунова на чемпионате мира

Вице-премьер выделил успех лыжника, оставившего позади пять норвежцев в скиатлоне
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко
© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко назвал отличным выступление лыжника Александра Большунова на чемпионате мира. Его комментарий ТАСС предоставил аппарат вице-премьера.

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27 февраля Большунов завоевал первое в карьере золото чемпионата мира, выиграв в скиатлоне. Днем позже он занял третье место в командном спринте в паре с Глебом Ретивых.

"Приятно, что наши спортсмены в хорошей форме и показывают прекрасные результаты. Особо хотел бы отметить нашего лыжника Александра Большунова, он впервые в своей карьере стал чемпионом мира, - отметил Чернышенко. - Александр лидировал почти всю вторую половину дистанции, оставив позади пятерых норвежцев. Это отличное начало спортивного года, поздравляю спортсмена".

Чернышенко также отметил выступление россиянок на московском этапе серии Гран-при по художественной гимнастике, которые завоевали девять медалей, а также успех фигуриста Евгения Семененко, отобравшегося на чемпионат мира, выиграв финал Кубка России. "Нам есть кем гордиться. Всем ребятам удачных стартов и побед", - сказал вице-премьер.

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