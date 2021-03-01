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В ФМБА заявили, что вакцинацию спортсменов сборных начнут в ближайшее время

Ранее этот вопрос прорабатывался с Минспортом РФ

ТАСС, 1 марта. Всеобщая иммунизация спортсменов от коронавирусной инфекции будет проводиться в ближайшее время. Об этом в эфире программы "Вести" на телеканале "Россия-1" заявил директор центра спортивной медицины Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Андрей Жолинский.

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Ранее сообщалось, что Министерство спорта России и ФМБА прорабатывают вопрос о вакцинации спортсменов сборных страны. Отмечалось, что вакцинация будет носить добровольный характер.

"В ближайшее время будет проводиться всеобщая иммунизация спортсменов от новой коронавирусной инфекции. Это позволит избежать срыва подготовки к Олимпийским играм", - сказал Жолинский.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но из-за пандемии соревнования были перенесены на год и состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Теги
Пандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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