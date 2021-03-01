Бычков: Россия продолжит вести планомерную подготовку к чемпионату мира по скалолазанию

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Россия продолжит готовиться к чемпионату мира по скалолазанию 2021 года и рассчитывает провести его на самом высоком уровне, с учетом требований, вступивших в силу после решения Спортивного арбитражного суда (CAS). Об этом ТАСС рассказал президент Федерации скалолазания России Дмитрий Бычков.

19 февраля исполком Международной федерации скалолазания (IFCS) принял решение не переносить чемпионат мира, который должен пройти в Москве с 15 по 22 сентября 2021 года. Согласно решению CAS, Россия до декабря 2022 года не может претендовать на проведение чемпионатов мира и проводить их. При этом оговорены возможные исключения, турнир может пройти в России, если перенести соревнование в другие страны "невозможно юридически и практически". В воскресенье портал Inside the games привел заявление представителя WADA, в котором говорится, что агентство изучит решение IFCS на предмет соответствия требованиям вердикта CAS по российскому спорту.

"Мы активно продолжаем вести плановую подготовку к чемпионату мира в Москве. Рассчитываем провести турнир на самом высоком уровне и с соблюдением всех требований, вступивших в силу после решения CAS, - сказал Бычков. - Россия не раз доказывала, что умеет проводить крупные международные соревнования по самым высшим стандартам. В 2020 году в Москве прошел чемпионат Европы по скалолазанию, ставший последним этапом отбора на Олимпийские игры в Токио, и по итогам турнира мы получили исключительно положительные отзывы от IFSC, спортсменов, судейского корпуса и зрителей".

"Мы продолжаем взаимодействие по подготовке чемпионата мира в Москве. Это сотрудничество с IFSC не прекращается и проходит в конструктивном ключе. Уверен, турнир получится интересным и ярким", - добавил он.

Бычков отметил, что у федерации есть давние договоренности с IFSC о проведении чемпионата мира. "Также в этом году в России запланированы еще несколько крупных международных соревнований - первенство Европы в Перми, первенство мира в Воронеже и этап Кубка Европы в Тюмени. Проведение столь крупного соревнования как чемпионат мира - большая, длительная, кропотливая работа. Перенести турнир такого уровня за несколько месяцев до старта нет ни возможности, ни причины. Для нас это действительно историческое событие", - подчеркнул он.

"Рассчитываем, что первый чемпионат мира по скалолазанию в нашей стране придаст мощный импульс для развития и будет способствовать популяризации нашего вида спорта как в России, так и во всем мире",- добавил Бычков.