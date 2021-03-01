Тренер сборной по сноуборду считает, что первый день чемпионата мира прошел удачно

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Первый соревновательный день чемпионата мира по сноуборду в параллельных дисциплинах сложился удачно для сборной России, несмотря на серьезную конкуренцию. Такое мнение ТАСС высказал старший тренер команды Денис Салагаев.

В понедельник в словенской Рогле прошли соревнования в гигантском параллельном слаломе. Дмитрий Логинов одержал победу, Андрей Соболев стал третьим. 17-летняя дебютантка чемпионатов мира София Надыршина завоевала серебряную медаль.

"Для нас сегодня все хорошо сложилось, собрали полный комплект наград. Конкуренция на чемпионате мира большая. Надеялись на медаль, получилось даже чуть лучше, чем хотели. Ребята довольны, как и вся команда, настраиваемся на завтрашний соревновательный день", - отметил Салагаев.

В финале Логинов победил титулованного итальянца Роланда Фишналлера, опередив его на 0,01 секунды. "В финальном заезде сначала итальянец ошибся, потом Дима, все получилось на тоненького. Но, к счастью, смог завоевать золотую медаль, подтвердил свой уровень. Это спорт, спортивная борьба", - сказал специалист.