Сдержанный оптимизм. World Athletics одобрила план по восстановлению членства России

"Три международных эксперта World Athletics тесно работали с ВФЛА над разработкой плана восстановления и уверили рабочую группу в том, что этот план отвечает задаче внедрения в российскую легкую атлетику кардинальных изменений в культуре отношения к допингу, чего требует совет World Athletics на протяжении пяти последних лет, - отметил глава рабочей группы World Athletics Руне Андерсен. - Несмотря на временный уход Петра Иванова с поста президента ВФЛА, эксперты считают, что нынешнее руководство организации во главе с и. о. президента Ириной Приваловой сможет эффективно работать по этому плану. Со своей стороны рабочая группа готова следить за всеми пунктами выполнения плана по восстановлению ВФЛА и докладывать в отчетах на следующих заседаниях совета World Athletics о том, способна ли ВФЛА выполнять тот большой объем работы, который от нее требуется. В этой связи рабочая группа рекомендует совету World Athletics согласовать план по восстановлению и опубликовать его на официальном сайте организации".

Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA). Отстранение ВФЛА неоднократно продлевалось, в том числе за попытку бывшего руководства федерации во главе с Дмитрием Шляхтиным сфабриковать документы в деле о нарушении антидопинговых правил со стороны прыгуна в высоту Данила Лысенко.

12 августа ВФЛА выплатила World Athletics штраф в размере $5 млн, который был наложен за причастность ее бывшего руководства к фальсификации документов по делу Лысенко.

Почему это важно

В начале декабря совет World Athletics отложил решение вопроса о выдаче нейтрального статуса российским спортсменам до получения от ВФЛА стратегического плана. В связи с этим российские легкоатлеты пропустят чемпионат Европы в помещении, который пройдет в польском Торуне с 4 по 7 марта. Но главный вопрос, который волнует и легкоатлетов, и болельщиков, - смогут ли россияне принять участие в Олимпийских играх в Токио и на каких условиях спортсменов будут допускать к стартам.