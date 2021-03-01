Сдержанный оптимизм. World Athletics одобрила план по восстановлению членства России

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) в понедельник одобрил план восстановления членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Дорожная карта была разработана рабочей группой ВФЛА во взаимодействии с международными экспертами.
"Три международных эксперта World Athletics тесно работали с ВФЛА над разработкой плана восстановления и уверили рабочую группу в том, что этот план отвечает задаче внедрения в российскую легкую атлетику кардинальных изменений в культуре отношения к допингу, чего требует совет World Athletics на протяжении пяти последних лет, - отметил глава рабочей группы World Athletics Руне Андерсен. - Несмотря на временный уход Петра Иванова с поста президента ВФЛА, эксперты считают, что нынешнее руководство организации во главе с и. о. президента Ириной Приваловой сможет эффективно работать по этому плану. Со своей стороны рабочая группа готова следить за всеми пунктами выполнения плана по восстановлению ВФЛА и докладывать в отчетах на следующих заседаниях совета World Athletics о том, способна ли ВФЛА выполнять тот большой объем работы, который от нее требуется. В этой связи рабочая группа рекомендует совету World Athletics согласовать план по восстановлению и опубликовать его на официальном сайте организации".
Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA). Отстранение ВФЛА неоднократно продлевалось, в том числе за попытку бывшего руководства федерации во главе с Дмитрием Шляхтиным сфабриковать документы в деле о нарушении антидопинговых правил со стороны прыгуна в высоту Данила Лысенко.
12 августа ВФЛА выплатила World Athletics штраф в размере $5 млн, который был наложен за причастность ее бывшего руководства к фальсификации документов по делу Лысенко.
Почему это важно
В начале декабря совет World Athletics отложил решение вопроса о выдаче нейтрального статуса российским спортсменам до получения от ВФЛА стратегического плана. В связи с этим российские легкоатлеты пропустят чемпионат Европы в помещении, который пройдет в польском Торуне с 4 по 7 марта. Но главный вопрос, который волнует и легкоатлетов, и болельщиков, - смогут ли россияне принять участие в Олимпийских играх в Токио и на каких условиях спортсменов будут допускать к стартам.
"Много работы сделано, но еще больше предстоит сделать в будущем, - высказала мнение независимый эксперт World Athletics Маргарита Пахноцкая. - Но очень хорошо, что теперь есть четкая линия, согласно которой ВФЛА будет действовать. Стали ли российские легкоатлеты после утверждения плана ближе к Олимпийским играм в Токио? Их шансы выросли".
"И об этом говорится в самом релизе, с 17 по 18 марта будет рассмотрен вопрос о возможности возобновления получения нейтральных статусов. И десять человек затем могут претендовать на участие в Олимпиаде", - добавила собеседница ТАСС.
Исполняющая обязанности президента ВФЛА Ирина Привалова считает, что федерация проделала хорошую работу при подготовке плана восстановления членства в World Athletics. "Ожидали положительного решения, потому что все было сделано вовремя, качественно, были проведены консультации с международными экспертами, работаем дальше по плану, - сказала Привалова. - Удовлетворение, конечно, есть, но давайте радоваться, когда окончательно проведем всю работу. Сегодняшнее решение - следствие работы на протяжении нескольких месяцев, это было сделано благодаря международным экспертам и Петру Иванову, федерацией был взят правильный курс, команда для реализации этого плана практически сформирована".
"Конечно, сдержанный оптимизм есть. За последние пять лет у нас впервые он появился", - подчеркнула Привалова.