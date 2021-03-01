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Олимпиада в Токио

Салаха намерены пригласить в сборную Египта для участия в Олимпиаде

На Игры можно заявлять не более трех футболистов старше 23 лет

ТАСС, 1 марта. Тренерский штаб сборной Египта намерен включить нападающего английского футбольного клуба "Ливерпуль" Мохаммеда Салаха в расширенный состав команды для участия в Олимпийских играх в Токио. Об этом заявил главный тренер сборной Египта Шаки Гариб, комментарий которого приводит Ahram Online.

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Сборная Египта завоевала путевку на Олимпиаду, выиграв молодежный Кубок наций, прошедший в ноябре прошлого года.

"Салах на данный момент один из важнейших футболистов мира, и нормально вызвать его в олимпийскую команду", - сказал Гариб.

По его словам, переговоры с "Ливерпулем" о возможности участия Салаха в Олимпиаде начнутся после перерыва на матчи сборных в марте.

По правилам в олимпийском футбольном турнире могут принимать участие игроки до 23 лет, но тренеры могут включать в состав не более трех игроков старшего возраста.

Салах выступает за "Ливерпуль" с лета 2017 года, в составе команды он стал чемпионом Англии, победителем Лиги чемпионов, клубного чемпионата мира и обладателем Суперкубка УЕФА. Ранее он играл за египетский "Мокавлун", швейцарский "Базель", английский "Челси", итальянские "Фиорентину" и "Рому". Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год и состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года.

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