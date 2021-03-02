Стартует первый раунд плей-офф Континентальной хоккейной лиги

Во вторник сыграют команды, занявшие второе, третье, шестое и седьмое места в своих конференциях, на следующий день стартовые игры проведут команды, которые стали первыми, четвертыми, пятыми и восьмыми

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Розыгрыш плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с участием 16 лучших команд по итогам регулярного чемпионата стартует во вторник четырьмя матчами.

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В первый раунд вышли по восемь лучших команд Западной и Восточной конференций. Формат плей-офф изменений не претерпел: вплоть до финала серии будут проходить внутри конференций, каждая из них продлится до четырех побед одной из команд, сначала пройдут два матча на льду клубов, имеющих более высокий посев, затем две домашние игры проведут их соперники. Если понадобится, пятая и седьмая игры пройдут на льду фаворитов, шестую возможную встречу имеющая более высокий стартовый номер команда проведет в гостях. В отличие от регулярного сезона, в плей-офф не предусмотрены буллитные серии, в случае ничьей в основное время назначаются дополнительные периоды по 20 минут в формате "пять на пять" до первой заброшенной шайбы. В первом раунде розыгрыша Кубка Гагарина пройдут серии ЦСКА (первое место в таблице Западной конференции по итогам регулярного чемпионата) - "Спартак" (8), СКА (2) - "Динамо" (Минск, 7), "Динамо" (Москва, 3) - "Северсталь" (6), "Локомотив" (4) - "Йокерит" (5). В Восточной конференции сыграют "Ак Барс" (1) - "Торпедо" (8), "Авангард" (2) - "Автомобилист" (7), "Металлург" (3) - "Барыс" (6), "Салават Юлаев" (4) - "Трактор" (5). Плей-офф КХЛ начнется 2 марта, в этот день сыграют команды, занявшие второе, третье, шестое и седьмое места в своих конференциях. 3 марта стартовые игры проведут команды, которые стали первыми, четвертыми, пятыми и восьмыми. Игры каждой серии будут проходить через день. Регулярный чемпионат, первое место в котором занял ЦСКА, завершился 27 февраля. В истории КХЛ победитель регулярного первенства становился обладателем Кубка Гагарина только один раз. Это удалось сделать московским армейцам в сезоне-2019/20. "Спартак" готов к борьбе с ЦСКА Из-за введения жесткого потолка зарплат сильнейший клуб двух предыдущих сезонов ЦСКА был вынужден расстаться со многими лидерами. В Национальную хоккейную лигу отправились вратарь Илья Сорокин, защитник Александр Романов, а также нападающие Кирилл Капризов и Михаил Григоренко. В "Авангард" отправился форвард Сергей Толчинский, а в СКА ушел нападающий Линден Вей. Потери не помешали армейцам сохранить свой игровой почерк.

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ЦСКА в шестой раз за последние семь сезонов выиграл регулярный чемпионат и пропустил меньше всех шайб. Армейцы смогли компенсировать потери нападающих приобретением Никиты Сошникова и Брэндона Лайпсика, оборону усилили Егор Рыков, Артем Сергеев и Дмитрий Саморуков. Последний не сыграет в плей-офф из-за травмы. Наиболее уязвима в ЦСКА вратарская позиция. Найти равноценную замену уехавшему в "Нью-Йорк Айлендерс" Илье Сорокину в КХЛ невозможно, а Ларс Юханссон и Александр Шарыченков в регулярном чемпионате играли нестабильно. Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин сообщил, что основным вратарем в плей-офф будет Юханссон. "Спартак" стал одним из главных разочарований регулярного чемпионата. Красно-белым пророчили борьбу за место в первой четверке, а генеральный менеджер клуба Алексей Жамнов в интервью ТАСС перед началом сезона заявил, что команда будет бороться за Кубок Гагарина. Спартаковцы по ходу регулярного чемпионата потеряли ряд лидеров из-за коронавируса, а лучший бомбардир команды Йори Лехтеря пропустил полтора месяца из-за травмы. С 25 января в качестве помощника главного тренера Олега Знарка на скамейке находится Жамнов. К моменту его прихода "Спартак" занимал девятое место и находился вне зоны плей-офф, но в концовке сезона столичная команда сумела пробиться в восьмерку сильнейших на Западе. В регулярном чемпионате команды встречались между собой четыре раза, все игры завершались с разницей в одну шайбу. Трижды победа осталась за ЦСКА (5:4, 3:2 ОТ, 2:1), однажды успех праздновал "Спартак" (3:2 ОТ). "Мы неплохо играли с ЦСКА в регулярном чемпионате, мы готовы. Опыт матчей регулярного чемпионата позволяет надеяться на положительный результат. Мы готовы взять характером, самоотдачей, создать войну на площадке. Без этого победить будет очень сложно", - отметил Знарок. Противостояние тренеров-друзей Перед началом серии Знарок и Никитин очень тепло отзывались друг о друге. С 2014 по 2018 год Никитин работал в сборной России качестве помощника Знарка. За это время российские хоккеисты стали победителями чемпионата мира 2014 года и Олимпийских игр 2018 года.

"У нас с Олегом Валерьевичем классные отношения, я ему очень благодарен за то, что он для меня сделал. Но на льду мы соперники, и мне очень интересно играть против команд таких маститых тренеров", - отметил Никитин. Важным фактором в столичном дерби будет игра лидеров "Спартака" и эффективность в неравных составах, красно-белые в регулярном чемпионате реализовывали численное преимущество лучше армейцев (21,4% против 20,6%). Вторым бомбардиром "Спартака" после Лехтери стал Сергей Широков, который летом перешел в команду в обмен на Александра Хохлачева. Олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира Широков является воспитанником ЦСКА и выступал за армейцев с 2005 по 2009 год. В одном из матчей против "Спартака" он показал неприличный жест фанатской трибуне красно-белых после заброшенной шайбы. Контракт Знарка со "Спартаком" заканчивается 30 апреля нынешнего года. В случае вылета в первом раунде красно-белых наверняка будут ждать серьезные перемены. Причем коснуться они могут не только тренерского состава, но и руководящего. В других противостояниях Западной конференции явными фаворитами являются команды, занявшие более высокие места по итогам регулярного чемпионата. Для минского "Динамо" и "Северстали" попадание в плей-офф уже является большим успехом, в то время как их соперники, СКА и московское "Динамо", имеют чемпионские амбиции. Белорусская команда пробилась в плей-офф КХЛ в пятый раз и пока не выиграла ни одной серии. "Северсталь" также играла в плей-офф четыре раза, и только в 2013 году команде удалось пройти первый раунд. Самой интересной выглядит серия между "Локомотивом" и "Йокеритом". Команды встречались в прошлом розыгрыше плей-офф, тогда финская команда победила в шести матчах. Сейчас же явным фаворитом выглядит "Локомотив", к тому же из-за эпидемиологической ситуации в Финляндии все матчи серии пройдут в Ярославле. Непредсказуемый Восток В Восточной конференции пары первого раунда выглядят более равными. Однозначным фаворитом своего противостояния можно назвать только "Ак Барс". Команда из Казани хорошо сбалансирована и практически не имеет слабых мест. "Торпедо" ярко играет в атаке, но много пропускает из-за нестабильной игры вратарей и частых ошибок в обороне.

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