Полный комплект. Российские сноубордисты выиграли три медали в первый день чемпионата мира

ТАСС, 2 марта. Сборная России по сноуборду завоевала три медали в первый день чемпионата мира. Соревнования в параллельных дисциплинах проходят в словенской Рогле.

Россиянин Дмитрий Логинов занял первое место в параллельном гигантском слаломе, став трехкратным чемпионом мира. В финале он победил итальянца Роланда Фишналлера, опередив его на 0,01 секунды. Еще один россиянин Андрей Соболев занял третье место, выиграв в заезде за бронзовую медаль у южнокорейца Ким Сан Гюма (+0,26). Россиянин Игорь Слуев выбыл из борьбы на стадии 1/8 финала.

"Логинов в третий раз победил на чемпионате мира, конечно, это очень важно, историческое достижение, впервые у нас трехкратный чемпион, такого еще не было, - отметил глава Федерации сноуборда России Денис Тихомиров. - Сегодня повторился американский финал двухлетней давности, хотя там был снег, ямы, крутой склон. А здесь все уже совсем по-другому - идеальный ровный склон, почти бетон. Завтра у нас еще один соревновательный день, так что будем готовиться".

Высокий уровень конкуренции на мировом первенстве отметил старший тренер сборной России Денис Салагаев. "В финальном заезде сначала итальянец ошибся, потом Дима, все получилось на тоненького. Но, к счастью, смог завоевать золотую медаль, подтвердил свой уровень. Это спорт, настоящая спортивная борьба", - сказал специалист.

Логинову 21 год, он в третий раз стал чемпионом мира, до этого победив в 2019 году в параллельном гигантском слаломе и в параллельном слаломе. На ЧМ-2019 в Солт-Лейк-Сити (США, штат Юта) Логинов в возрасте 19 лет стал самым молодым чемпионом мира в истории параллельного гигантского слалома и первым из россиян одержал победу в параллельном слаломе на первенствах планеты. Он четырежды побеждал на этапах Кубка мира, восемь раз - на чемпионатах мира среди юниоров.

Дебютное серебро

В женском зачете серебряную медаль завоевала дебютантка взрослого чемпионата мира 17-летняя София Надыршина. В финале она уступила представительнице Германии Селине Йёрг, проиграв ей 0,12 секунды. Третье место заняла австрийка Юлия Дуймовиц. Еще одна россиянка Милена Быкова выбыла на стадии 1/8 финала.