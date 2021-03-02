Боец UFC Хамзат Чимаев объявил о завершении карьеры

ТАСС, 2 марта. Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хамзат Чимаев завершил спортивную карьеру. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.
"Хочу сказать всем огромное спасибо за поддержку в моем пути. Думаю, я уже все. Знаю, что не забрал пояс, но это не самая главная победа в этой жизни. Может, это расстроит вас, но мое сердце и тело говорят мне все", - заявил Чимаев.
Чимаев должен был 13 марта встретиться с британцем Леоном Эдвардсом, однако бой был перенесен. По словам главы UFC Дэйны Уайта, Чимаев не успел до конца восстановиться после заражения коронавирусом.
Чимаев является уроженцем Чеченской Республики. В активе 26-летнего спортсмена девять побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах. В последнем бою 20 сентября он нокаутировал американца Джеральда Мершарта в первом раунде.