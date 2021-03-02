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ММА

Боец UFC Хамзат Чимаев объявил о завершении карьеры

13 марта уроженец Чеченской Республики должен был встретиться с британцем Леоном Эдвардсом, однако бой перенесли, так как Чимаев не успел до конца восстановиться после заражения коронавирусом.
Хамзат Чимаев Jeff Bottari/Zuffa LLC via Getty Images
Описание
Хамзат Чимаев
© Jeff Bottari/Zuffa LLC via Getty Images

ТАСС, 2 марта. Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хамзат Чимаев завершил спортивную карьеру. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

"Хочу сказать всем огромное спасибо за поддержку в моем пути. Думаю, я уже все. Знаю, что не забрал пояс, но это не самая главная победа в этой жизни. Может, это расстроит вас, но мое сердце и тело говорят мне все", - заявил Чимаев.

Чимаев должен был 13 марта встретиться с британцем Леоном Эдвардсом, однако бой был перенесен. По словам главы UFC Дэйны Уайта, Чимаев не успел до конца восстановиться после заражения коронавирусом.

Чимаев является уроженцем Чеченской Республики. В активе 26-летнего спортсмена девять побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах. В последнем бою 20 сентября он нокаутировал американца Джеральда Мершарта в первом раунде.

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