"Торонто" обыграл "Эдмонтон" в матче НХЛ. Михеев отметился голевой передачей

Михеев отдал четвертую голевую передачу в нынешнем сезоне НХЛ. Всего на счету российского нападающего 6 очков (2 гола + 4 передачи) в 23 матчах. Одноклубник Михеева Александр Барабанов голевыми действиями не отметился. Всего на счету россиянина 11 матчей и ни одного набранного очка при общем показателе полезности "-1".

С передачи российского форварда Ильи Михеева счет открыл Зак Хайман (8-я минута), также отличились Вильям Нюландер (11) и Морган Райлли (19).

ТАСС, 2 марта. "Торонто" обыграл "Эдмонтон" со счетом 3:0 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

"Торонто" набрал 36 очков в 23 матчах и занимает первое место в таблице Северного дивизиона. "Эдмонтон" с 28 очками после 24 игр занимает вторую позицию. 4 марта команды вновь сыграют друг с другом.

"Каролина" на выезде победила "Флориду" (3:2 ОТ), российский голкипер хозяев Сергей Бобровский остался в запасе, форвард гостей Андрей Свечников не отметился результативными действиями. "Ванкувер" в гостях обыграл "Виннипег" (4:0).