"У нас всегда было все готово". Санкт-Петербург за 100 дней до Евро-2020

Чемпионат Европы по футболу должен был пройти прошлым летом, но из-за пандемии коронавируса турнир по решению Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) был перенесен на год. 3 марта — психологическая отметка, до новой даты матча-открытия Евро-2020 остается 100 дней. Рассказываем о подготовке Санкт-Петербурга к третьему крупному турниру за последние годы. В рамках подготовки к чемпионату Европы представители УЕФА неоднократно посетили Санкт-Петербург с инспекционными визитами, проверяя готовность стадиона и города к проведению турнира. В феврале 2020 года состоялся пятый и, как тогда предполагалось, последний визит сотрудников европейской организации, но пандемия коронавируса внесла коррективы — через месяц после этого турнир был перенесен на год, а внеплановый шестой визит состоялся в середине февраля 2021 года. Тогда руководитель операционной деятельности УЕФА на стадионах Евро-2020 Андреас Шар заявил, что по сравнению с прошлым годом ситуация не изменилась и Санкт-Петербург готов к чемпионату Европы. Он также заявил, что с высокой долей уверенности можно говорить о том, что турнир пройдет согласно плану — на 12 стадионах в 12 европейских странах.

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Помимо Санкт-Петербурга и одноименного стадиона (по правилам УЕФА во время турниров под его эгидой стадионы не могут носить спонсорские названия, в связи с чем домашняя для "Зенита" "Газпром Арена" на время Евро-2020 получила название в честь города) матчи турнира примут Мюнхен ("Альянц Арена"), Баку (Олимпийский стадион), Рим (Олимпийский стадион), Копенгаген ("Паркен"), Бухарест (Национальный стадион), Амстердам ("Йохан Кройф Арена"), Дублин ("Авива"), Бильбао ("Сан-Мамес"), Будапешт (стадион "Ференц Пушкаш"), Глазго ("Хэмпден Парк") и Лондон ("Уэмбли"). Каждая сборная, пробившаяся на чемпионат Европы, чья страна входит в число организаторов турнира, гарантированно получила два домашних матча. Высокая степень оценки готовности стадиона в Санкт-Петербурге не вызывает удивления. После ввода в эксплуатацию в 2017 году на арене на высоком организационном уровне прошли матчи Кубка конфедераций и чемпионата мира. Кроме того, "Зенит" на этом стадионе помимо матчей чемпионата и Кубка России выступал в Лиге чемпионов и Лиге Европы, а сборная России провела на нем четыре матча. Петербург готов, вопрос в разрешенном количестве зрителей Генеральный директор оргкомитета российской части чемпионата Европы — 2020 Алексей Сорокин в разговоре с ТАСС рассказал о готовности к турниру за 100 дней до его начала. "У нас всегда было все готово и будет, — заявил собеседник агентства. — Мы продолжаем готовиться, у нас все по плану. Рабочий визит УЕФА показал, что никаких больших вопросов к нам нет, осталось только адаптировать стадион непосредственно к матчам Евро-2020. Вопросы УЕФА рабочего порядка — совсем мелкие, технические".

"Продумываем культурную программу, предназначенную для болельщиков вне стадиона. Что касается подготовки стадиона, сейчас временная инфраструктура существует в режиме зимнего периода, нужно перевести ее в летний. Будет развернута объемная инфраструктура для вещателей. Остались исключительно технические моменты", — добавил Сорокин. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский сообщил ТАСС, что на данный момент открытым остается только один вопрос. "По итогам рабочего визита экспертов УЕФА и оргкомитета Евро-2020, который состоялся около двух недель назад, было решено, что город готов к проведению матчей чемпионата, — сказал он. — Осталось только решить вопрос с доступом болельщиков на стадион. Сейчас у нас есть четыре сценария: провести турнир без зрителей, допустить на матчи 20–30% зрителей, провести матчи с 50% заполняемостью трибун, провести матчи при полном стадионе". "Выбор сценария будет связан прежде всего с эпидемиологической обстановкой как в нашем городе, так и в мире в целом, — отметил Пиотровский. — Правительство города продолжает вести переговоры с Роспотребнадзором и оргкомитетом Евро-2020. Окончательное решение будет принято в апреле". Более точную дату в разговоре с ТАСС назвал Алексей Сорокин. По его словам, "ясность с конфигурацией турнира настанет 7 апреля". При этом принятые почти через месяц цифры могут быть скорректированы. В разговоре с коллегами с телеканала "Россия-24" он отметил, что 28 апреля у УЕФА будет возможность изменить разрешенную вместимость стадионов чемпионата Европы в сторону увеличения в случае улучшения эпидемиологической ситуации в городах.

По его словам, российская сторона надеется на то, что матчи Евро-2020 в Санкт-Петербурге пройдут при заполняемости не менее 50%. При этом наши организаторы готовы к тому, что заполняемость трибун будет максимальной. Вбросы о готовности Великобритании провести Евро самостоятельно В конце февраля издание The Sunday Times сообщило о том, что Великобритания выступила с предложением полностью принять чемпионат Европы — 2020, ссылаясь на то, что глава Министерства цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта Великобритании Оливер Дауден ведет переговоры с УЕФА. Аналогичную информацию распространил итальянский журналист Танкреди Палмери — он утверждает, что в УЕФА склоняются к проведению турнира в одной стране и Англия является главным претендентом на то, чтобы стать единоличным организатором Евро-2020. По словам Палмери, решение по этому вопросу ожидается в середине апреля. При этом министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок заявил Sky News, что ему ничего не известно о подобных планах. Комментируя подобные сообщения, Сорокин сказал: "Британия готова, а министр ничего не знает об этом и никогда не был знаком с этой идеей. Мне кажется, этим своим заявлением он все слухи развеял", — отметил гендиректор оргкомитета российской части Евро-2020.

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На вопрос о том, может ли теоретически Санкт-Петербург принять большее число матчей чемпионата Европы, Сорокин отметил, что "такие инициативы могут обсуждаться, если какой-то город выбывает [из числа организаторов]". "У нас 24 февраля было еще одно совещание, все города по-прежнему подтверждают готовность принять матчи Евро. Об этом можно говорить, когда есть что обсуждать — пока это не так", — отметил он. Еще в апреле прошлого года генеральный директор петербургского стадиона Владимир Литвинов, комментируя слухи со стороны британского таблоида The Daily Mail, заявил о готовности "Санкт-Петербурга" принять больше матчей, чем планировалось изначально. "Если говорить про стадион, мы без проблем готовы принять до шести матчей. Обсуждался ли этот вопрос с УЕФА и оргкомитетом российской части чемпионата Европы? Только на уровне менеджерских коммуникаций. На уровне официальных запросов и официального обмена информацией с подтверждением такой возможности — пока нет", — говорил он почти год назад, отмечая, что тогда российская сторона в рамках рабочих встреч подтвердила организаторам готовность рассмотреть увеличение числа матчей на стадионе "Санкт-Петербург" и предложить УЕФА, если возникнет такая необходимость. Такую позицию российской стороны 8 февраля в эфире "Матч ТВ" подтвердил президент РФС Александр Дюков. "Мы, конечно, можем провести и большее число матчей. Если будет такая возможность, то мы постараемся ей воспользоваться", — сказал глава российского футбола. Состояние волонтерского корпуса и подготовка фан-зон Во время чемпионата Европы в Санкт-Петербурге будут работать две группы волонтеров — городские и от УЕФА. Городские волонтеры будут сопровождать болельщиков на объектах инфраструктуры Петербурга — в аэропорту Пулково, на вокзалах, улицах, площадях и других объектах, а волонтеры УЕФА будут работать с командами, представителями ассоциаций и сотрудниками организационного комитета, а также вместе с коллегами из городской программы обслуживать болельщиков у "последней мили" — непосредственно перед входом на стадион.

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На турнире в Петербурге планировалось задействовать 1,2 тыс. волонтеров УЕФА и 1,5 тыс. городских. В первой половине февраля в комитете по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга объявили о дополнительном наборе городских волонтеров. Как пояснил ТАСС заместитель руководителя центра Дмитрий Антонов, необходимость дополнительного набора возникла из-за переноса сроков проведения чемпионата Европы, из-за чего некоторые из ранее набранных волонтеров не смогут принять участие в мероприятии. В общей сложности помимо 1,5 тыс. городских волонтеров планируется создать резерв, состоящий из 300 добровольцев. "У нас волонтеры были собраны с запасом, в них точно нет недостатка. Все укомплектовано. Конкурс был очень большой, мы даже были вынуждены отказывать достойным кандидатам, потому что просто нет стольких мест", — отметил Сорокин. В ноябре 2019 года гендиректор оргкомитета российской части Евро-2020 говорил о том, что около 40 городов на территории страны объявили о намерении создать зоны публичного просмотра матчей турнира. До начала пандемии коронавируса планировалось, что итоговый список городов, в которых появятся фан-зоны, будет сформирован к концу зимы или началу весны 2020 года. В августе того же года число желающих городов сохранялось, но чуть больше чем за три месяца до начала турнира оно сократилось. "По ситуации на конец февраля около 30 городов были намерены организовать фан-зоны", — отметил Сорокин.

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"Это живой организм, и мы не можем на чем-то настаивать, потому что у всех особые ситуации, — сказал Сорокин, комментируя тот факт, что число желающих организовать у себя фан-зоны уменьшилось. — Постепенно к нам приходят финальные подтверждения, мы их сейчас собираем. Список будет финализирован в апреле". Непосредственно в Санкт-Петербурге во время Евро-2020 будут работать две фан-зоны — на Конюшенной и Дворцовой площадях. По словам Сорокина, желание организовать две фан-зоны исходило от УЕФА. Первая из них будет действовать с начала турнира, а вторая — начиная со стадии 1/4 финала, первые матчи которой состоятся 26 июня. Ситуация с билетами и посещением матчей за рубежом В январе УЕФА выпустил разъяснения для владельцев билетов на матчи Евро-2020, связанные с обновлениями в условиях продажи билетов и порядка их возврата. Согласно поправкам, при сокращении мест на стадионе или полном закрытии трибун УЕФА вернет полную стоимость билета болельщикам. Те из владельцев билетов, которые отправятся на матчи, будут обязаны соблюдать санитарные нормы, принятые на стадионе, а также все нормы, установленные страной — организатором турнира. С учетом эпидемиологической обстановки в мире был внесен пункт о том, что если владелец билета заболел, в том числе коронавирусной инфекцией, он сможет передать его другим людям.

Отдельно отмечается, что для посещения игр в Санкт-Петербурге болельщики должны получить паспорт болельщика (Fan ID). Подчеркивается, что выданные до 1 октября паспорта будут недействительны. Fan ID — это нововведение России, которое использовалось во время чемпионата мира — 2018, представляет собой персонифицированную карту зрителя. Ее должен был получить каждый человек, купивший билет на матчи турнира. Паспорт болельщика давал право бесплатного проезда между городами, где проходили матчи мирового первенства, а также на городском общественном транспорте, пригородных электричках и аэроэкспрессах, а для иностранных граждан — безвизового въезда на территорию России в период проведения турнира. Во время последнего визита представителей УЕФА в Санкт-Петербург Сорокин выражал надежду на то, что иностранные болельщики смогут посетить матчи турнира в этом городе. 25 февраля медицинский советник УЕФА Даниэль Кох заявил Reuters о том, что болельщикам могут разрешить выезд в другие страны на матчи Евро-2020, если это позволит ситуация с коронавирусом.

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