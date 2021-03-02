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Футбол в России

Олега Романцева госпитализировали с инфарктом

Бывший главный тренер сборной России и "Спартака" находится в реанимации
Олег Романцев Юрий Машков/ТАСС
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Олег Романцев
© Юрий Машков/ТАСС

МОСКВА, 2 марта. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Бывший главный тренер сборной России по футболу и московского "Спартака" Олег Романцев госпитализирован с инфарктом. Об этом ТАСС сообщил бывший тренер "Спартака" Георгий Ярцев.

"Он лежит в реанимации, у него инфаркт, - сказал Ярцев. - Сегодня будем узнавать, что к чему, вчера еще ничего не ясно было. Если будет какая-то информация, то только к вечеру".

"В реанимации человек. Говорят, состояние средней степени тяжести", - добавил собеседник агентства.

Теги
Российский футболРоссияРоманцев, Олег Иванович
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