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Футбол в России

Олег Романцев перенес операцию на сердце. Его состояние оценивается как хорошее

В "Спартаке" заявили, что клуб окажет необходимую помощь
Олег Романцев Юрий Машков/ТАСС
Описание
Олег Романцев
© Юрий Машков/ТАСС

МОСКВА, 2 марта. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Состояние бывшего главного тренера сборной России и футбольного клуба "Спартак" Олега Романцева после операции на сердце оценивается как хорошее. Об этом ТАСС сообщил директор департамента по связям с общественностью "Спартака" Антон Фетисов.

Ранее бывший помощник Романцева по "Спартаку" Георгий Ярцев сообщил ТАСС, что тренер госпитализирован с инфарктом.

"Олег Романцев перенес операцию на сердце, она прошла успешно, - сказал Фетисов. - Он чувствует себя хорошо".

"Клуб в случае необходимости окажет необходимую помощь", - добавил собеседник агентства.

Романцев стал со "Спартаком" восьмикратным чемпионом России, трехкратным обладателем Кубка России, чемпионом СССР и победителем Кубка СССР. Вместе со сборной России он принял участие в финальном турнире чемпионата Европы - 1996 и чемпионата мира - 2002, оба раза команда не сумела преодолеть групповой этап.

Теги
Российский футболРоссияРоманцев, Олег Иванович
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