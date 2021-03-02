Олег Романцев перенес операцию на сердце. Его состояние оценивается как хорошее

МОСКВА, 2 марта. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Состояние бывшего главного тренера сборной России и футбольного клуба "Спартак" Олега Романцева после операции на сердце оценивается как хорошее. Об этом ТАСС сообщил директор департамента по связям с общественностью "Спартака" Антон Фетисов.

Ранее бывший помощник Романцева по "Спартаку" Георгий Ярцев сообщил ТАСС, что тренер госпитализирован с инфарктом.

"Олег Романцев перенес операцию на сердце, она прошла успешно, - сказал Фетисов. - Он чувствует себя хорошо".

"Клуб в случае необходимости окажет необходимую помощь", - добавил собеседник агентства.

Романцев стал со "Спартаком" восьмикратным чемпионом России, трехкратным обладателем Кубка России, чемпионом СССР и победителем Кубка СССР. Вместе со сборной России он принял участие в финальном турнире чемпионата Европы - 1996 и чемпионата мира - 2002, оба раза команда не сумела преодолеть групповой этап.