Федун пожелал скорейшего выздоровления перенесшему операцию Романцеву

МОСКВА, 2 марта. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Председатель совета директоров футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун пожелал скорейшего выздоровления бывшему главному тренеру команды Олегу Романцеву, который перенес инфаркт и был прооперирован. Об этом Федун заявил ТАСС.

"С тревогой встретил новость о том, что Олег Иванович попал в больницу с тяжелым диагнозом, - сказал Федун. - Спасибо врачам, которые оперативно и профессионально провели операцию на сердце нашей легенды. Сейчас состояние Олега Ивановича стабильное".

"Хочу пожелать великому тренеру скорее восстановиться и жду его на нашем стадионе. "Спартак" готов оказать всяческую поддержку. Здоровья вам, Олег Иванович", - добавил владелец московского клуба.

Романцеву 67 лет, вместе со "Спартаком" он стал восьмикратным чемпионом России, трехкратным обладателем Кубка России, чемпионом СССР и победителем Кубка СССР. Вместе со сборной России он принял участие в финальном турнире чемпионата Европы - 1996 и чемпионата мира - 2002, оба раза команда не сумела преодолеть групповой этап.