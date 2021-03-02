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Футбол в России

Федун пожелал скорейшего выздоровления перенесшему операцию Романцеву

Ранее бывший главный тренер сборной России и "Спартака" был госпитализирован с инфарктом
Председатель совета директоров "Спартака" Леонид Федун Дмитрий Серебряков/ТАСС
Описание
Председатель совета директоров "Спартака" Леонид Федун
© Дмитрий Серебряков/ТАСС

МОСКВА, 2 марта. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Председатель совета директоров футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун пожелал скорейшего выздоровления бывшему главному тренеру команды Олегу Романцеву, который перенес инфаркт и был прооперирован. Об этом Федун заявил ТАСС.

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"С тревогой встретил новость о том, что Олег Иванович попал в больницу с тяжелым диагнозом, - сказал Федун. - Спасибо врачам, которые оперативно и профессионально провели операцию на сердце нашей легенды. Сейчас состояние Олега Ивановича стабильное".

"Хочу пожелать великому тренеру скорее восстановиться и жду его на нашем стадионе. "Спартак" готов оказать всяческую поддержку. Здоровья вам, Олег Иванович", - добавил владелец московского клуба.

Романцеву 67 лет, вместе со "Спартаком" он стал восьмикратным чемпионом России, трехкратным обладателем Кубка России, чемпионом СССР и победителем Кубка СССР. Вместе со сборной России он принял участие в финальном турнире чемпионата Европы - 1996 и чемпионата мира - 2002, оба раза команда не сумела преодолеть групповой этап.

Теги
Российский футболРоссияРоманцев, Олег Иванович
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