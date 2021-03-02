Групповой этап молодежного чемпионата Европы по футболу 2021 года пройдет без зрителей

МОСКВА, 2 марта. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Матчи группового этапа молодежного чемпионата Европы по футболу 2021 года пройдут без зрителей на трибунах. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Молодежный чемпионат Европы в 2021 году примут Венгрия и Словения. Групповой этап продлится с 24 по 31 марта, плей-офф пройдет с 31 мая по 6 июня. В чемпионате Европы примут участие 16 сборных, которые разделены на четыре группы по четыре участника. В четвертьфинал турнира выйдут по две лучшие команды из каждой группы.

"В соответствии с решениями, принятыми в рамках борьбы с COVID-19, групповой этап предстоящего чемпионата Европы среди игроков до 21 года пройдет без зрителей, - сообщили ТАСС в пресс-службе УЕФА. - УЕФА очень внимательно следит за ситуацией в двух принимающих странах и примет решение о допуске зрителей на матчи плей-офф финального турнира вместе с принимающими ассоциациями и властями соответствующих стран ближе ко времени их проведения".

Расписание молодежного чемпионата Европы было утверждено в начале 2021 года. Сборная России игры группового этапа турнира проведет в Венгрии. Первый матч против команды Исландии состоится 25 марта в городе Дьёр. Также россияне встретятся с командами Франции (28 марта, Сомбатхей) и Дании (31 марта, Сомбатхей).