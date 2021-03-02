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Футбол в России

Матыцин назвал лимит на легионеров одним из проблемных направлений в российском футболе

В настоящее время в премьер-лиге действует лимит "8+17", в заявке каждого клуба на чемпионат может быть максимум восемь иностранных игроков
Министр спорта РФ Олег Матыцин Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Министр спорта РФ Олег Матыцин
© Станислав Красильников/ТАСС

КРАСНОЯРСК, 2 марта. /ТАСС/. Лимит на легионеров, действующий в российском футболе, является одним из проблемных направлений. Такое мнение ТАСС высказал министр спорта Олег Матыцин, отвечая на вопрос, возможен ли пересмотр лимита после неудачного выступления российских клубов в еврокубках.

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"В ближайшее время предметный разговор (о причинах неудач в еврокубках - прим. ТАСС) состоится, - сказал Матыцин. - Не буду ничего говорить о лимите на легионеров, это, скажем так, одно из проблемных направлений, поэтому надо рассматривать в комплексе".

В текущем сезоне еврокубков стартовали шесть представителей России. "Динамо" и "Ростов" вылетели еще до старта основной стадии, уступив в квалификации Лиги Европы. "Зенит" и "Локомотив" стали четвертыми в своих группах Лиги чемпионов, ЦСКА - в группе Лиги Европы. "Краснодар" занял третье место в лигочемпионском квартете и продолжил выступление в плей-офф Лиги Европы, где проиграл загребскому "Динамо" на стадии 1/16 финала.

В настоящее время в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ) действует лимит "8+17". В заявке каждого клуба на чемпионат может быть максимум восемь иностранных футболистов.

Теги
Российский футболРоссияМатыцин, Олег Васильевич
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