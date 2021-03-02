Велогонщика Манакова дисквалифицировали на полгода за допинг

ТАСС, 2 марта. Дисциплинарный комитет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) принял решение дисквалифицировать велогонщика Виктора Манакова за нарушение антидопинговых правил на шесть месяцев. Об этом сообщается в релизе юридического агентства Clever Consult, которое представляло интересы спортсмена.

За обнаружение запрещенной субстанции в допинг-пробе Манакову грозило четырехлетнее отстранение. Юристы сумели доказать, что вина велогонщика в нарушении антидопинговых правил была крайне незначительная, благодаря чему срок дисквалификации был сокращен с четырех лет до полугода.

"Виктор, к сожалению, столкнулся с достаточно распространенной проблемой - употребление загрязненной пищевой добавки, - сообщила руководитель спортивной практики Clever Consult Анна Анцелиович. - Спортсмену повезло, что у него осталась добавка, которую он употреблял, и что он все-таки смог найти другой образец из той же партии. Мы отправили добавки на анализ в антидопинговую лабораторию, которая подтвердила факт загрязнения".

Манакову 28 лет, он является бронзовым призером чемпионата мира по трековым велогонкам (омниум), чемпионом Европы в этой дисциплине и обладателем бронзовой награды европейского первенства в командной гонке преследования.