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Допинг в спорте

Велогонщика Манакова дисквалифицировали на полгода за допинг

Спортсмену грозило четырехлетнее отстранение, но юристы сумели доказать, что вина велогонщика в нарушении антидопинговых правил была крайне незначительная
Виктор Манаков Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Виктор Манаков
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 2 марта. Дисциплинарный комитет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) принял решение дисквалифицировать велогонщика Виктора Манакова за нарушение антидопинговых правил на шесть месяцев. Об этом сообщается в релизе юридического агентства Clever Consult, которое представляло интересы спортсмена.

За обнаружение запрещенной субстанции в допинг-пробе Манакову грозило четырехлетнее отстранение. Юристы сумели доказать, что вина велогонщика в нарушении антидопинговых правил была крайне незначительная, благодаря чему срок дисквалификации был сокращен с четырех лет до полугода.

"Виктор, к сожалению, столкнулся с достаточно распространенной проблемой - употребление загрязненной пищевой добавки, - сообщила руководитель спортивной практики Clever Consult Анна Анцелиович. - Спортсмену повезло, что у него осталась добавка, которую он употреблял, и что он все-таки смог найти другой образец из той же партии. Мы отправили добавки на анализ в антидопинговую лабораторию, которая подтвердила факт загрязнения".

Манакову 28 лет, он является бронзовым призером чемпионата мира по трековым велогонкам (омниум), чемпионом Европы в этой дисциплине и обладателем бронзовой награды европейского первенства в командной гонке преследования.

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